Пространство ментального комфорта открылось в Липецком педагогическом университете

Пространство ментального комфорта «Кресло» открылось в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Под него оборудовали неиспользуемое помещение в пятом учебном корпусе. Теперь это место для психологической разгрузки, профилактики тревожности и развития навыков саморегуляции. Здесь есть сенсорная зона с терапевтическими элементами — свет, звук, тактильные поверхности, ароматерапия. Также пространство можно использовать для образовательных программ по психологии.

Пространство будет открытым для индивидуальных и групповых посещений, сопровождаться профессиональными психологами и волонтерами студенческой студии «ЛОГОС». Оно станет доступным и комфортным местом, где каждый студент сможет получить помощь, оценить своё состояние и освоить базовые приемы эмоциональной саморегуляции, уточнили в вузе.

«Психологическая разгрузка и профилактика тревожности – это именно то, чего многим не хватает в современном мире. Здорово, что в липецком педагогическом вузе заботятся о ментальном здоровье своих студентов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.