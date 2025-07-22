Просветители Липецкой области могут получить награду Знание.Премия

В борьбу за главную просветительскую награду страны Знание.Премия вступил уже 71 соискатель от Липецкой области. Количество участников по всей России превысило 10 тысяч. Заявки на Знание.Премия принимаются до сентября.

Впервые у соискателей из Липецкой области будет возможность получить сертификаты об участии от Общества «Знание», а также специальную региональную награду. Ее вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.

«Традиционно номинации Знание.Премия охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию “За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества”. Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нем новым поколениям», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, куда войдут и представители Липецкой области: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда». Стратегическим информационным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс».