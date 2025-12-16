Просветительский проект Липецкой области «Эко-навигатор» удостоен Национальной экологической премии

Проект «Эко-навигатор» Липецкой области признан лучшим в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию» на XXIII церемонии вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского в Москве.

Всего было подано 396 проектов из 72 регионов России. «Эко-навигатор» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на экологическое просвещение школьников и студентов. Проект служит навигатором в таких темах, как вторичная переработка, борьба с гринвошингом, сохранение водных объектов, лесов, биологического разнообразия и особо охраняемых природных территорий. Победа в престижной премии подтверждает инновационный подход и высокую социальную значимость проекта для формирования экологической культуры в регионе.

«Мы делаем ставку на просвещение молодого поколения, и эта награда доказывает, что наши усилия востребованы и оценены по достоинству. Уверен, что «Эко-навигатор» станет прочным фундаментом для воспитания экологически ответственных граждан нашего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.