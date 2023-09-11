Массовая вакцинация против гриппа в Липецкой области началась раньше общероссийской. С 25 августа привито более 75 тысяч человек. Об этом сегодня на оперативном совещании у губернатора доложила его заместитель Ольга Белоглазова.

«Крайне важно до начала подъема заболеваемости позаботиться о тех, кому это необходимо в первую очередь. Это пожилые липчане, дети, люди с хроническим заболеваниями. Прививочная кампания продлится до конца ноября», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего планируется привить почти 700 тысяч жителей региона, в том числе почти 180 тысяч детей от 6 месяцев до 18 лет. Вакцины достаточно, её закупили двух видов. Прививки защитят от трех и четырех штаммов вируса — их состав обновляется ежегодно, в зависимости от прогнозов эпидситуации.