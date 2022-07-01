Участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, которое на этой неделе провела прокуратура региона, принял начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев.

На мероприятии обсуждались результаты работы по реализации полномочий в сфере осуществления контроля за расходами, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Выступая на заседании, Анатолий Чичев проинформировал, что случаи ненадлежащего представления сведений о расходах государственными и муниципальными служащими стали встречаться чаще. Он напомнил, что данное нарушение может повлечь за собой не только увольнение со службы, но и обращение в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг, законность приобретения которых не подтверждена.

Также в совещании приняли участие руководители УМВД России по Липецкой области следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области, представители управления экономической безопасности УМВД России по Липецкой области. «Борьба с коррупцией – один из приоритетов деятельности региональной власти. Мы плодотворно сотрудничаем с правоохранительными органами, проводим профилактическую работу, принимаем дополнительные меры по противодействию коррупции», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.