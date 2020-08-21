Противопожарная безопасность обеспечена во всех школах Липецкой области

Противопожарная безопасность обсуждалась сегодня на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совещание провел руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В преддверии 1 сентября все образовательные организации в городах и селах, а это 1108 зданий, проверили сотрудники МЧС. Серьезных нарушений не выявлено, так что все учебные заведения откроются в срок. Незначительные недочеты к Дню знаний будут устранены.

«Липецкая область входит в число 20 субъектов РФ, которые первыми и ранее намеченного срока завершили проверку готовности школ к новому учебному году. Так что никаких вопросов по открытию 1 сентября образовательных организаций у нас нет», – заявил на заседании Игорь Артамонов.

А вот к главам муниципальных образований, где с начала года количество возгораний сухой травы и мусора увеличилось, есть. Ущерб от пожаров в 2020 году составил около 90 млн рублей, погибли 47 человек, отмечалось на комиссии. Глава региона взял ситуацию с пожарами под особый контроль.

«Мы будем устанавливать видеокамеры и наказывать виновных», – сказал Игорь Артамонов.