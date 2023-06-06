Завершилось внедрение оптимизации в рамках национального проекта «Производительность труда» на липецком заводе «Прогресс». В течение шести месяцев здесь оптимизировали производство фруктового и овощного пюре в цехе детского питания.

Эксперты Регионального центра компетенций провели обучение рабочей группы, которая занималась внедрением инструментов бережливого производства. После введения стандартов время изготовления партии пюре уменьшилось на 38%, а выработка увеличилась более чем на 10% за смену. «Рабочая группа показала себя высококвалифицированными специалистами. На предприятии подготовлены два внутренних инструктора по бережливому производству. Представители рабочей группы планируют продолжение проектной деятельности по улучшению использования инструментов бережливого производства», – отметили эксперты РЦК.

АО «Прогресс» выпускает более 250 видов продукции под брендом «ФрутоНяня». Сейчас мощности предприятия позволяют производить свыше 2 млрд единичных упаковок в год. На заводе реализованы передовые технологии по производству детского питания, отвечающие российским и международным стандартам качества и пищевой безопасности. Продукция компании представлена во всех регионах России, а также экспортируется в различные страны мира.

«Повысить производительность – значит, сократить лишние операции, оптимизировать производственный процесс, выявить ошибки, тормозящие работу. Радует, что липецкие предприятия осознают выгоду от участия в нацпроекте и присоединяются к нему», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России с 2018 года по указу Президента страны Владимира Путина. На сегодняшний день 4680 предприятий уже оптимизировали процессы с помощью государства. Принять участие в обучении и получить поддержку в оптимизации производства могут предприятия и организации Липецкой области. Консультацию дадут в Региональном центре компетенций в Липецке, он находится на улице Зегеля, 2, 5 этаж, телефон 8 (4742) 37-00-33.