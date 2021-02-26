Участие в совещании, которое состоялось в мэрии Липецка, приняли заместитель начальника регионального управления ЖКХ Виктор Петров, генеральный директор Фонда капитального ремонта области Елена Бабикова, а также представители профильного департамента администрации города. Главным вопросом встречи стало проведение капитального ремонта МКД Липецка в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Елена Бабикова рассказала, что в областном центре планируют капитально отремонтировать 189 МКД. Где-то специалисты заменят кровлю и лифты, где-то проведут ремонт внутридомовых инженерных сетей и фундамента.

– При замене сетей теплоснабжения мы также планируем установить погодо-зависимую автоматику в домах, где есть техническая возможность, – это позволит жильцам снизить затраты на оплату энергоресурсов, – отметила Елена Бабикова.

Также она подчеркнула, что в 2021 году в рамках капремонта отремонтируют фасады 60 домов – 22 из них расположены на «красных» линиях города, еще 38 – на внутриквартальных проездах. К выполнению работ специалисты приступят уже в мае, завершить планируют в октябре.

– При составлении плана работ, которые будут выполняться в МКД, учитывались ли пожелания самих жителей? – спросила Евгения Уваркина.

По словам Елены Бабиковой, УК совместно с жильцами определяли объёмы работ для каждого МКД. Кроме того, фонд капитального ремонта проводил опрос в социальных сетях, который показал, что больше всего липчан волнует именно замена внутридомовых инженерных сетей и кровли.

– Необходимо привлекать к проверке выполнения работ подрядчиком активных жителей, которые потом вместе с руководителями УК будут подписывать акты о приемке, – это повысит качество работ и сделает процедуру более прозрачной для населения, – отметила глава города.

Также на совещании было принято решение о включении в состав приемочной комиссии по капремонту представителей территориальных управлений округами. Они будут оценивать выполнение работ на завершающем этапе и контролировать, как подрядчики следят за благоустройством вверенной им территории.

– Часто во дворах можно увидеть вагончики без паспорта объекта и сроков проводимого капремонта, бывает, что и с самих вагончиков давно облезла краска, а рядом лежит мусор, – это недопустимо, нужно формировать культуру бережного отношения подрядчиков к территории, на которую они зашли, – отметила мэр.

В конце встречи глава города обратила внимание, что при составлении списка МКД, которые капремонт ждет в 2022 году, необходимо заранее провести встречи с их жителями.