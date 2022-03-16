Дорожное агентство Липецкой области провело торги на ремонт 6 мостов, расположенных на региональных дорогах в Тербунском, Усманском, Становлянском и Грязинском районах Липецкой области. Профинансированы работы будут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Тербунском районе приведут в порядок 3 небольших моста через ручьи на автодороге Озерки-примыкание к автомобильной дороге Хлевное-Тербуны. Они расположены на первом, пятом и шестом километрах. Проект предусматривает ремонт опор, замену мостового полотна, которое состоит из выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и асфальтобетонного покрытия, установку барьерного и перильного ограждения, переустройство сопряжений.

Такой же перечень работ запланирован на переправе через реку Усмань на 22-м километре дороги Бреславка — Сторожевские Хутора — примыкание к дороге Усмань – Дрязги ( в районе с. Бочиновка) и на мосту через ручей в с. Плеханово на автодороге Ссёлки – Грязи. Все эти 5 сооружений были построены в начале восьмидесятых и сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Мостовой переход через реку Пальна на 16-м км дороги Становое — Троекурово — Лебедянь в Становлянском районе еще старше: его ввели в эксплуатацию полвека назад. Благодаря нацпроекту капитальный ремонт проведут в этом году. У переправы не только усилят опоры, но и заменят пролётные балки, то есть строителям предстоит практически пересобрать мост заново.

Заключить контракты с исполнителями работ планируется до конца марта.

Помимо ремонта мостов, в этом году благодаря национальному дорожному проекту, в Липецкой области приведут в нормативное состояние 335 км региональных дорог и 40 км уличной сети Липецка, Ельца и Грязей.