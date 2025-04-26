Провели телемост со школой-побратимом

17 апреля 2025 года в рамках проекта «Школы-побратимы великой страны» состоялся телемост между школой с. Верхняя Матренка и Марковской гимназией ЛНР. Тема встречи — «Виртуальная экскурсия. Достопримечательности родного края». Активисты первичного отделения Движения Первых Марковской гимназии рассказали об одном из самых популярных мест отдыха молодежи у них — это родник Белая криница у подножья Кулининой горы. Ребята поведали интересную легенду об этой горе, которая передается из поколения в поколение.

Участники первичного отделения Движения Первых школы с. Верхняя Матренка познакомили, в свою очередь, марковцев с усадьбой Павловых в селе Средняя Матренка. Усадебный сад и пруд в настоящее время являются привлекательным местом отдыха жителей села. Встреча получилась интересной, содержательной.

Ребята с любовью и неподдельной гордостью обменялись информацией о достопримечательностях своих малых родин.

Автор: Наталья ОВОДКОВА, заместитель директора по воспитательной работе.