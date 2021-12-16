Добринский район с выездной проверкой посетили специалисты в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Работа комиссии заключалась в проверке соответствующей нормативно-правовой документации, пожарно-спасательных частей, готовности районной ЕДДС. Также в рамках встречи было проведено выездное заседание рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области.

В работе комиссии, помимо ее руководителей, приняли участие глава Добринского муниципального района Роман Ченцов, представители спасательных служб, начальники структурных подразделений администрации района, руководители предприятий и организаций. Участники заседания обсудили выполнение мероприятий по подготовке населённых пунктов к осеннему пожароопасному периоду, а также результаты проведённого мониторинга.

— В пожароопасный период 2021 года, — рассказал Роман Ченцов присутствующим в зале, — на территории Добринского района проводилась действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. Во всех поселениях района созданы и готовы к применению по предназначению шестнадцать добровольных пожарных дружин и четыре команды общей численностью 202 человека. Приобретены 17 ранцевых огнетушителей РП-15 «Ермак» и форменная одежда для добровольцев, 200 пожарных извещателей, которые будут установлены в домах инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей. Главами сельских поселений к подготовке к пожароопасному периоду были убраны подведомственные территории от растительного и бытового мусора.

Также было организовано патрулирование территории района в соответствии с классом пожарной опасности. Прикрытие территории района осуществляется подразделением федеральной противопожарной службы (18 ПСЧ п. Добринка), пятью отдельными пожарно-спасательными постами. На территории района во всех населенных пунктах имеется возможность забора воды для нужд пожаротушения, есть 93 пожарных гидранта.

В 2021 году согласно одной из муниципальных программ было приобретено пять тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием (косилка, отвал, прицеп). Данная техника была передана главам сельских поселений для наведения порядка и подготовки к пожароопасному периоду. В уходящем году для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципалитета закуплены 18-метровый автогидроподъёмник на базе автомобиля ГАЗ-NEXT и два тракторных полуприцепа-цистерны ЛКТ-3,5П. Немаловажное значение по предотвращению беды имело повторное опахивание населенных пунктов и обустройство минерализованных полос общей протяжённости более 80 километров, мероприятия по окашиванию окраин населённых пунктов и контролируемому палу сухой травы в соответствии с графиком.

Роман Ченцов в своем выступлении привел целый ряд фактов, основной посыл которых сводится к следующему. Силы и средства района, привлекаемые для обеспечения пожарной безопасности, готовы к выполнению задач по предназначению.

По окончании заседания Роман Ченцов был награждён нагрудным знаком «За заслуги в пожарной охране» Управления ГПСС Липецкой области и Благодарственным письмом Главного управления МЧС.

— Считаю эти награды своеобразным авансом в деле дальнейшей работы по обеспечению безопасности каждого жителя Добринского района, — отметил он.

Руководители делегации, начальник ГУ МЧС России по Липецкой области генерал-майор Василий Разумнов и начальник ОКУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» Сергей Астахов дали высокую оценку готовности муниципалитета к действиям в чрезвычайных ситуациях. Также проверяющие отметили безукоризненно организованную работу нашей ЕДДС.

От редакции: оценка готовности муниципалитетов проводится на основании решения КЧС и ОПБ Липецкой области. На сегодняшний день проверено 8 муниципальных образований. Проверка в Добринском районе стала заключительной в текущем году. После Нового года данная работа продолжится и должна завершиться к 1 апреля 2022 года.