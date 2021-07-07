Проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте возобновили в Липецкой области. Ежедневные рейды стартовали сегодня, их проводят сотрудники регионального управления дорог и транспорта, профильного департамента Липецка и правоохранители. Первые проверки прошли на остановках с большой проходимостью – «Баумана», «Площадь Мира», «Центральный рынок» и «Ж/д вокзал».

В центре внимания контролеров не только наличие масок у пассажиров и водителей, но и информационные вывески, а также графики дезинфекции салонов. Специалисты проконтролировали липчан в 61 автобусе, составили один протокол об административном правонарушении на водителя коммерческого маршрута. Тем, у кого не было при себе средства защиты, его выдавали проверяющие, ярые противники масочного режима покидали салоны транспортных средств.

По словам инспекторов, проверки станут регулярными. Игнорирование масочного режима в транспорте грозит административными штрафами в соответствии со статьей 20.6.1 КОАП РФ. Для граждан – от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.