Проводить диджей-сеты в библиотеках предложили участники проекта «Лидеры культуры»

В Липецкой области стартовала образовательная программа «Лидеры культуры», реализуемая Академией кадрового резерва. С её участниками встретился губернатор региона Игорь Артамонов. В проекте участвуют 55 человек – работники театров, музеев, домов культуры и библиотек.

Участники представили свои идеи по развитию отрасли: диджей-сеты в библиотеках, проекты субкультур в музеях, интерактивные форматы в театрах. Они видят культуру открытой, современной и живой – именно такой, которая отвечает на запросы людей, особенно молодёжи.

В течение шести месяцев участники программы будут развивать управленческие и лидерские навыки, осваивать цифровые технологии, чтобы в дальнейшем применять их в работе и менять сферу культуры региона.

«Культура должна дышать, развиваться и отвечать на запросы людей – особенно молодых. Приятно было пообщаться с участниками программы, услышать их идеи. Ждём светлых и свежих решений, которые мы обязательно поддержим», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.