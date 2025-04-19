Прожить сто лет и не утомиться

Работала в войну на шахте, служила с мужем на границе, в свои сто лет дважды в день спускается пешком с пятого этажа на прогулку. Все это — о жительнице Добринки Анне Васильевне Целовальниковой. Вот такие они, наши ветераны.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

— Я родилась, по бабушкиным словам, 16 декабря 1925 года, а по записи в свидетельстве о рождении — 25 числа, — говорит Анна Васильевна Целовальникова, которая в этом году отметит свой столетний юбилей. — В те годы было так: какого числа ребенка записали, тогда и день рождения. Видимо, из-за бурана родители не смогли сразу съездить в сельсовет, чтобы зарегистрировать меня.

В то время семья Ефановых жила в Казахстане. Отец строил железную дорогу от Акмолинска до Караганды. Ютились в строительном вагончике. Но на трудности никто не жаловался, семья росла. Аня была четвертым ребенком. После нее еще двое детишек родятся.

Сейчас из шести братьев-сестер осталась одна Анна Васильевна. В юбилейный год своего столетия она неплохо себя чувствует для своих лет, не запирается в четырех стенах, радушно встречает гостей. Недавно ее навестил глава Добринского сельского поселения Николай Чижов, чтобы вручить юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы. В годы войны, будучи совсем еще девчонкой, Анна Васильевна, как и другие ее сверстники, трудилась на угольной шахте в Караганде, заменив ушедших на фронт мужчин.

ИЗ-ЗА ПАРТЫ — НА ШАХТУ

В июне 1941 года после окончания седьмого класса Аня Ефанова отдыхала в пионерском лагере для детей железнодорожников. Ту самую страшную ночь на 22 июня ребята провели в походе с ночевкой у озера. А вернувшись в лагерь, узнали, что началась война. И, хотя до конца смены было еще время, дети захотели сразу же уехать домой.

После возвращения из лагеря старшеклассников попросили прийти в школу. Оставили тех, кому уже исполнилось 16 лет, остальных распустили по домам. Ане было еще только 15, но она решила остаться с подругами.

Школьники должны были заменить уходивших на фронт шахтеров. После краткосрочного обучения их распределили по рабочим местам. Анну направили к машинистам электровозов, перевозивших выработанный в шахте уголь. Несмотря на сложные условия труда, девушке ее работа очень нравилась. План выполняла. Даже премию получала — отрез материи на платье.

Поэтому, когда ей предложили стать мастером производственного обучения у эвакуированных с Украины подростков, вначале даже расстроилась. Но дисциплина есть дисциплина. И до конца войны Анна была наставницей у детдомовских ребят.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

В 1945 году девушка создала свою семью. С Александром Целовальниковым они учились в одной школе. Молодые люди подали заявление в загс, и в тот же день их расписали.

После окончания Алма-Атинского погранучилища Александр будет служить на пограничных заставах, а семья станет для него надежным тылом.

Супруги воспитали сына и дочь. Еще один ребенок, к сожалению, не выжил. Целовальниковы тогда служили в Таджикистане, где почти каждую ночь случались землетрясения и они выбегали на улицу, чтобы случайно не оказаться под завалами, если их дом будет разрушен. Все это негативно сказалось на здоровье будущей мамы, и родившийся мальчик прожил всего день. Родители даже не успели дать ему имя…

В 1962 году в армии было большое сокращение. Александр Григорьевич написал рапорт об увольнении: детям нужно было учиться, а в их военном городке условий для этого не было. И семья вернулась в Караганду.

События, происходившие в начале девяностых в бывших союзных республиках, изменили жизнь многих русскоязычных семей. Вот и Целовальниковы решили переехать в Россию. Выбрали п. Добринка в Липецкой области, где дочь Наталия, по специальности врач-гинеколог, устроилась на работу в районную больницу и получила квартиру.

Анна Васильевна (вторая справа) с сыном Вячеславом, мужем Александром Григорьевичем и его родственниками.

В ДВИЖЕНИИ — ЖИЗНЬ

С тех пор много воды утекло. Анна Васильевна похоронила мужа и сына. Дочь уехала работать в Подмосковье, разлетелись из родного гнезда взрослые уже внуки. Живет одна в квартире, что в пятиэтажке на улице Воронского.

— А вы никогда не думали переехать из Добринки поближе к своим? — интересуюсь у Анны Васильевны, с которой мы беседуем, сидя в ее уютной кухоньке.

— Здесь похоронены самые близкие мне люди: сын и муж. Куда же я от них? А родные меня часто навещают.

Анна Васильевна сама себя обслуживает, обходясь без социального работника. Готовит вкусные супы-борщи, стирает, убирает. А чего только стоят ежедневные спуски-подъемы по лестнице живущей на пятом этаже в доме без лифта пенсионерки, вот-вот готовой разменять второе столетие! Признается, что неохотно посещает врачей — только в случае крайней необходимости.

— Я их, конечно, люблю, но надоедать им не собираюсь.

Понятно, что с возрастом появляются проблемы со здоровьем. Справляется с ними самостоятельно. Прихватит поясницу — сделает несколько упражнений, оперевшись на подоконник, и боль отпускает.

В молодости она серьезно занималась спортом, брала призы на лыжных соревнованиях. С годами от многого пришлось отказаться, но не от активного образа жизни.

Каждое утро, еще лежа в постели, делает зарядку. Затем утренний чай и обязательная прогулка на улице, когда еще далеко не во всех окнах зажигаются огни. В это время воздух еще по-утреннему свеж и нет шума от проезжающего транспорта. Второй моцион — после обеда. Говорит, что ей нравится гулять в одиночестве. Во-первых, это позволяет пожилой женщине задавать свой темп движения, во-вторых, она любит во время пешей прогулки читать про себя по памяти стихи.

Ходьба тренирует мышцы, поэзия — память, — уверена наша героиня. А еще для хорошего самочувствия просто необходим здоровый образ жизни и четкий распорядок дня. Анна Васильевна поделилась, что никогда не страдала вредными привычками и за всю жизнь не выпила даже ста граммов спиртного. По сей день придерживается заведенного когда-то в их семье правила: завтраки, обеды и ужины — в одно и то же время.

«Оставаться в строю» долгожительнице помогает и активная гражданская позиция.

— Я воспитана комсомолом, 70 лет состояла в партии, — с гордостью говорит ветеран. — Всегда участвую в выборах и слежу за новостями в стране и мире.

— Анна Васильевна, у вас за плечами большой опыт. За прошедшие десятилетия жизнь сильно изменилась. О чем из утраченного жалеете больше всего? — поинтересовалась на прощание у собеседницы.

— Мне не очень нравится меркантильность, появившаяся в отношениях между людьми. Вспоминаю, как в годы жизни в Казахстане помочь кому-то считалось обычным делом. Делали это бескорыстно, за спасибо и даже обижались, когда предлагали заплатить за услугу. Сейчас, к сожалению, денежные отношения все чаще преобладают над простыми человеческими. Хочется, чтобы люди были добрее и внимательнее друг к другу, ведь жизнь не так уж и длинна, как кажется.