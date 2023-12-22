Проживающие в Липецкой области ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она установлена по указу Президента РФ и приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться в следующем году 27 января.

Сегодня в Липецкой области проживают 28 ветеранов, относящихся к данной категории. Тем из них, кто получает пенсию на карту, выплата от регионального Отделения Социального фонда России поступила до 15 декабря. Ветеранам, которые получают выплаты в почтовых отделениях, средства поступили вместе с пенсией по графику доставки.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. За время осады погибли по разным данным от 600 тысяч до 1,5 млн горожан.

«Для всей страны это важная дата, напоминающая о стойкости духа русского народа. Свидетели тех событий сейчас проживают в разных уголках России и за ее пределами, в том числе и в Липецкой области. В нашем регионе помимо выплаты, приуроченной к юбилейной дате, этот день несомненно будет отмечен серией акций и торжественных мероприятий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.