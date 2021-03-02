В 2021 году продолжается восстановление водных объектов Липецкой области.

Расчистка ложа пруда в с. Грызлово Долгоруковского района позволит улучшить качество жизни более 350 человек, для которых данный водный объект является социально значимым. В настоящее время объявлена закупка на выполнение работ по расчистке.

Об этом в своем Инстаграм поделилась Галина Рощупкина, начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, которое является заказчиком предстоящих работ.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 543 200 руб.

В ходе предстоящих работ предстоит повалить почти 350 деревьев, выкорчевать кустарник и мелколесье, окосить болотную растительность, выполнить устройство котлована и пионерской траншеи с разработкой, транспортировкой и разравниванием грунта, а также возместить ущерб рыбному хозяйству.

Согласно аукцонной документации, завершить работы подрядчик должен будет до 30 ноября 2021 года.