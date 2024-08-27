Пруд в селе Яблоново Краснинского района расчищен липецкими экологами. Специалисты избавили акваторию от шести тысяч кубометров донных отложений и заполнили водой. Экологическая реабилитация также проводится на прудах в селе Становом, Баловнево Данковского района и Топтыково Чаплыгинского района. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» и завершатся до конца года.

За пять лет в Липецкой области расчищены 15 прудов. Это – места отдыха более чем 30 тысяч жителей региона.

«Экологическая реабилитация водоёмов играет критическую роль в поддержании экосистемного баланса. Очищенный водный поток предотвращает затопление прилегающих территорий, способствуют сохранению биоразнообразия и расширяет возможности для рекреационных мероприятий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.