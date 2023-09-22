Завершены работы по расчистке пруда площадью 7,5 тысячи квадратных метров селе Завальное Усманского района в рамках исполнения предвыборных наказов избирателей губернатору. Стоимость работ составила 2,5 млн рублей, сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Мероприятие позволило предотвратить деградацию водного объекта, увеличить глубину и водность, улучшить санитарно-техническое состояние и создать условия для организации рекреационной зоны. Расчистка ложа пруда приведет к оптимизации водного режима, вскрытию родников, что увеличит приток воды в водоем и улучшит его санитарно-техническое состояние за счет ликвидации донных отложений. В общей сложности было выбрано более 11 тысяч кубометров.

Помимо расчистки пруда в Завальном, в 2023 году ведутся работы по расчистке реки Быстрая Сосна в Измалковском районе, Красивой Меча в Лебедянском районе, прудов в селе Тюшевка Липецкого района и селе Шовское Лебедянского района. «Расчистка водоемов имеет важное экологическое значение, а приведение берегов в порядок — социальный эффект. Ухоженные прибрежные зоны становятся местами притяжения для отдыха. Возможно, в Усманском районе скоро появится еще одна благоустроенная набережная», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.