Обучение в национальном исследовательском университете имени Пирогова в Москве проходят 15 психологов из Липецкой области. Свою квалификацию они повышают, чтобы научиться работать с военной травмой. Работающие с липецкими специалистами педагоги имеют опыт работы в горячих точках, в том числе на территории ЛНР и ДНР.

Основной акцент в обучении – на посттравматическом стрессовом расстройстве у военных и гражданских лиц. Липецких психологов учат диагностировать этот недуг и работать с ним. В регионе специалисты, прошедшие данное обучение, будут работать с участниками СВО и их семьями, используя новые навыки, сообщили в областном управлении социальной политики.

«Переобучение психологов – одна из составляющих работы липецкого отделения Государственного фонда «Защитники Отечества», которое мы готовим к открытию. Квалифицированные специалисты смогут оказывать профессиональную помощь тем, кто в ней нуждается», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.