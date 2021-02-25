25 февраля, в 13.00, мастерская «Психологические узоры» впервые откроет свои двери для всех педагогов-психологов образовательных организаций Липецкой области.

Как сообщили в региональном управлении образования и наукимастерская будет работать в рамках деятельности регионального ресурсного центра психологической службы в системе образования Липецкой области на базе Центра «СемьЯ».

Программа мастерской предполагает проведение серии мероприятий по наиболее актуальным вопросам деятельности педагогов-психологов образовательных организаций.

Первый вебинар будет посвящен работе с трудными детьми и подростками. Онлайн- встречу проведет психолог Восточно-Европейского Института Психоанализа Денис Ермаков. Он затронет вопросы психодиагностики суицида, даст рекомендации по работе с родителями, столкнувшимися с проблемой, также будут рассмотрены практические вопросы сопровождения детей и подростков с тревожными мыслями и намерениями.

Предварительная регистрация по ссылке: Мастерская “Психологические узоры” (зимняя встреча) (google.com) обязательна.