Ветеринарные врачи Липецкой области провели почти 12,5 тысяч анализов на высокопатогенный грипп птиц. Материалы забирали у диких, домашних птиц и у пернатых с птицефабрик. На территории нашей области все пробы были в норме.

«В Липецкой области ветеринарные службы держат на постоянном контроле эпизоотическую обстановку. От того, благоприятная она или нет, зависит стабильность развития агропромышленного комплекса и инвестиционная привлекательность региона», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Особое внимание специалисты уделяют чайкам, поскольку в большинстве случаев среди диких птиц заболевают именно они. Специалисты держат ситуацию на контроле.