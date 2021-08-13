Добиться роста производительности труда на производственной площадке ООО «Липецкптица» помогли эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Здесь в рамках национального проекта «Производительность труда» на протяжении полугода работали над оптимизацией производства комбикормов для птицы.

За полгода эффективность работы каждого сотрудника выросла на 18%. Время производства комбикорма сократилось на 20%, до 5 минут. Добиться такого результата удалось за счет применения в работе принципов бережливого производства.

«Бережливые технологии – это ответ на запросы времени, соответствие ускоряющемуся темпу жизни. Многие операции нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений, и обмениваться лучшими практиками», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках реализации проекта в кормоцехе, проведена большая проектная работа. Была разработана текущая карта процессов с указанием всех проблем, сделаны замеры, хронометражи работы оборудования, высчитано время такта и циклов работы на каждой операции. При разработке решений для увеличения выработки были определены «узкие» места, приводившие к снижению эффективности. Основными направлениями оптимизации потока стали обеспечение бесперебойной работы линии, снижение длительности переналадок, снижение излишних перемещений, уменьшение запасов. Эксперты отметили, что участие предприятия в нацпроекте позволило перейти с трехсменного на двухсменный график работы и перебалансировать состав сотрудников в сменах.

На птицефабрике не собираются останавливаться на достигнутых результатах. В рамках национального проекта предприятие будет работать еще 2,5 года. В ближайшее время бережливые технологии будут внедряться в процесс сбора и сортировки яиц. Реализовывать новый проект сотрудники фабрики будут самостоятельно при заочной поддержке экспертов РЦК. «Безусловно, работы еще много. Мы прошли лишь первый этап, и я считаю, что этап прошел успешно. Определили факторы, снижающие производительность линии, это ожидание сырья и материалов, поломки оборудования, излишние транспортировки и движения людей. А в дальнейшем предстоит большой объем работы для того, чтобы нарастить фундаментальные знания и уже перейти к более полноценному и системному внедрению концепции бережливого производства», – отметил руководитель проектов РЦК Валерий Коротаев.