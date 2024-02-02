Национальный союз птицеводов представил ежегодный рейтинг производителей мяса бройлеров в России. В топ-25 вошли две птицеводческие компании Липецкой области. Это СПССПК «Экоптица» и АО «Куриное Царство», которое входит в ГК «Черкизово».

Птицеводческие площадки кооператива «Экоптица» находятся в четырех районах области. Предприятие в 2023 году произвело в живом весе 76,6 тысячи тонн мяса. Площадки ГК «Черкизово» расположены в нескольких регионах страны, в том числе в Липецкой области. ГК «Черкизово» занимает второе место в рейтинге. В нашем регионе компанией произведено 119,3 тысячи тонн продукции. Всего по итогам 2023 года 25 крупнейших предприятий в сумме выпустили 5,9 млн тонн мяса.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, в 2023 году во всех категориях хозяйств Липецкой области получено 209,4 тысячи тонн мяса птицы. В сельхозорганизациях производство мяса птицы составило 203,1 тысячи тонн, в том числе мяса бройлеров – 196 тысяч тонн. Остальное – индейка.

«Для Липецкой области производство мяса птицы и яиц является экспортноориентированным направлением. У предприятий хорошие показатели, которые каждый год идут с прибавлением благодаря реализации инвестпроектов и внедрении современных технологий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.