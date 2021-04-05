7 апреля, в 14.00, в актовом зале Липецкого филиала РАНХиГС состоится очередной лекторий в формате «Publick talk». Тема лектория – «Место, где живут истории».

Приглашенным гостем станет Галина Нестерова, директор музея-усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

В 2021 году усадьба в Рязанке официально стала членом Союза музеев России.

Музей-усадьба П. П. Семенова-Тян-Шанского – архитектурный музейный комплекс, родовое гнездо великого ученого, исследователя, общественного и государственного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, который первым из европейцев исследовал Среднюю Азию.

Почти вся территория усадьбы – это мемориальный парк, самый богатый по видовому составу древесно-кустарниковых насаждений усадебный парк Липецкой области.

Музей сегодня – не хранилище для внутреннего научного исследования. Это культурное пространство, место встреч и общения. О современных подходах управления, новых идеях освоения пространства, актуализации прошлого и создания ощущения сопричастности музейной жизни.

Послушать лекцию и поучаствовать в дискуссии приглашают всех желающих. Вход свободный.