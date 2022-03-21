В центре Добринки, на новом месте, сегодня продолжил свою работу пункт социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Пункт социальной помощи «Милосердие» теперь расположен по адресу: п. Добринка, ул. Октябрьская, 43 (здание редакции газеты «Добринские вести», первый этаж.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов, без перерыва. Выходные дни: суббота и воскресенье.

По виду все здесь напоминает торговый зал: полки с аккуратно разложенными на них вещами, стеллажи с обувью, вешалки с легкой и верхней одеждой, самая настоящая примерочная со шторой и большим зеркалом.

Одежда и обувь для взрослых и детей, головные уборы, игрушки, книги, посуда, постельное белье, иногда даже бытовая техника – все это еженедельно поступает сюда от жителей района для безвозмездной передачи малообеспеченным гражданам, а также членам многодетных и неполных семей, которые испытывают финансовые трудности.

Чтобы получить необходимый и понравившийся товар, деньги не нужны. Достаточно предъявить справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления по месту жительства (администрация сельского поселения) и паспорт. Приходить сюда можно сколько угодно раз, да и количество товара, который можно взять, не ограничено.

Прежде чем вывесить вещь в торговый зал, ее обязательно осмотрят, если нужно, погладят, а «покупку» аккуратно сложат в пакет. Вежливое и доброжелательное отношение к посетителям – визитная карточка «Милосердия». Всех неравнодушных добринцев, способных откликаться на чужую боль и бескорыстно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приглашаю принять участие в пополнении базы вещей пункта социальной помощи. Если у вас дома накопилась ненужная, но хорошая одежда, то ее можно передать в «Милосердие». Особенно актуальны детские вещи, в том числе коляски, кроватки, а также востребованы: постельное белье, посуда, канцтовары, бытовые электроприборы. Внимание: вещи принимаются в чистом и исправном состоянии.