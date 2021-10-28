Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи жители Липецка и Ельца могут в мобильных пунктах вакцинации. В ноябре они будут чаще работать на территории торговых центров. График изменили в связи с возросшим желанием населения привиться от COVID-19.

Ранее наблюдался небольшой спад темпов вакцинации в торговых центрах, в связи с чем часть выездных бригад обслуживала предприятия и организации. Теперь мобильные пункты переориентированы преимущественно на работу с посетителями ТРЦ.

В ноябре мобильные пункты в Липецке будут работать по следующему графику:

1, 2, 3, 5, 6, 8-12, 15-19, 22-26, 29,30 ноября с 10:00 до 14:00, а также 7, 13, 20, 27 с 10:00 до 12:00 в помещении ТЦ «Октябрьский» (центральная аллея павильон слева, напротив магазина цветы) по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, 2;

1, 2, 3, 8-12, 15-19, 22-26, 29, 30 ноября с 10:00 до 14:00, а также 5,6,7 ноября с 10:00 до 12:00 в помещении ТЦ «Москва» (2 этаж, 62 павильон) по адресу: г. Липецк, улица Германа Титова, 10;

18 ноября с 11:00 до 14:30 в помещении ТЦ «Европа» напротив продуктового гипермаркета «О’кей» по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 66;

09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября с 12:00 до 15:00 в помещении ТЦ «Малибу» (4 этаж, напротив фудкорта) по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, 35Б;

11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября с 10:00 до 13:00 в отделении почтовой связи № 398059, по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, 31А;

2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября с 10:00 до 14:00 в помещении ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального входа) по адресу: г. Липецк, ул. Липецк, ул. Космонавтов, 98;

2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября с 10:00 до 12:00 в помещении офиса врача общей практики ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (по предварительной записи по телефону: 31-55-60) по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 143.

График работы мобильных пунктов вакцинации в Ельце: