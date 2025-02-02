Наверное, многие задумывались, а какое отношение нынешнее село Пушкино имеет к нашему знаменитому поэту. Оказывается, имеет, правда, не к нему, а к его великому дяде — родному брату его бабушки Марии Алексеевны Пушкиной-Ганнибал.

Звали его Михаил Алексеевич. Родился он в 1745 году. Его отец Алексей Федорович дослужился до чина капитана и поселился в наших Липецких краях. Получив патент на курение вина, сбывал его в казну по выгодной цене. Всё это позволило ему покупать у разоряющихся соседей их земли с крепостными. Алексей Федорович и его жена Сарра Юрьевна готовили сына к гражданской службе, благо старший сын Юрий был военным. Начальное образование молодой барчук получил дома, а в 1759 году его отдают в знаменитый Благородный пансион при Московском университете.

Однако, окончив курс, Михаил Пушкин выбирает военную карьеру и поступает на службу в лейб-гвардии Преображенский полк в чине капрала. А потом переезжает в столицу — Санкт-Петербург. 28 июня 1762 года произошел последний дворцовый переворот в 18 веке. На этот раз Екатерина Алексеевна, позднее известная как Екатерина II, или Екатерина Великая, свергла своего мужа Петра III. В свержении участвовала гвардия. Семнадцатилетний сержант Пушкин принял участие в перевороте, и его военная карьера начала расти словно на дрожжах.

В 1763 году он вахмистр, а в 1770 году уже имел чин полковника. В двадцать пять лет! По-видимому, Михаил Алексеевич решил осуществить мечту родителей и вышел в отставку. Он женится на Анне Андреевне Машуковой и начинает служить в Мануфактур-коллегии. Чин незначительный— коллежский советник, что соответствовало его военному чину полковника. В 1784 году мы находим его в гражданском чине статского советника, прокурором. А это генеральский чин.

20 августа 1781 года в Усманский уездный суд была «явлена» купчая, составленная еще 10 мая. Согласно нее полковник Михаил Алексеевич Пушкин продал свое «имение с землёю, господским домом, дворовыми людьми, крестьянскими дворами и крестьянами, состоящее Тамбовского наместничества в Усманской округе, что прежде было Сокольского уезду на речке Плавице деревня Плавица, тож Пушкино…».

Пушкино Михаил Алексеевич владел по наследству после покойной бабушки поручицы Аксиньи Ивановны Пушкиной — жены деда Фёдора Петровича по разделу с матерью Саррою Юрьевною и братом майором Юрием Алексеевичем Пушкиным. Селение было продано за пять тысяч рублей генерал–аншефу и «разных орденов кавалеру графу» Николаю Ивановичу Салтыкову — будущему воспитателю цесаревичей Александра (с 1801 года император Александр I) и Константина.

Пушкинисты считают, что Михаил Алексеевич умер в 1792 или 1793 году, не дожив несколько лет до рождения своего знаменитого родственника. Известно, что при тяжбе бабушки поэта Марии Алексеевны Пушкиной-Ганнибал её брат помог ей выиграть процесс, отсудив у непутевого мужа имения в Псковской губернии. Был он и опекуном малолетней матери поэта — Надежды Осиповны Ганнибал.