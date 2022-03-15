Классическая музыка, лучшие образцы эстрады ХХ века, народная песня, джаз – все это стало ближе липецким юношам и девушкам благодаря введению Пушкинской карты и активной работе артистов Липецкой государственной филармонии. С момента появления этой формы поддержки по Пушкинской карте было приобретено более 5000 билетов. Это концерты, которые филармония проводит в зале «Унион», Липецком Доме музыки, Областном центре культуры, народного творчества и кино, а также выездные концерты в учебных заведениях Липецка и области.

Артисты Липецкой филармонии побывали с программами в Липецком торгово-технологическом техникуме и машиностроительном колледже, Липецком индустриально-строительном колледже, многопрофильном колледже Усмани, Данковском агропромышленном техникуме, колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий в Ельце, Задонском политехническом техникуме и многих других образовательных учреждениях. Школьники Липецка и области приезжают на музыкальные спектакли и концерты лектория в «Унион» целыми классами, сообщили в филармонии.

«Некоторые подростки впервые на наших выступлениях слышат живую музыку, видят так близко инструменты, – поделился солист филармонии Игорь Пронин. – И мы обязательно рассказываем о них. Например, если выступаем с ансамблем русских народных инструментов «Мозаика», ребята узнают, как звучат балалайка, домра, баян, а Липецкий духовой оркестр знакомит с фаготом, гобоем, кларнетом, трубой. И конечно, с красивой музыкой».

Филармонии, безусловно, важно держать высокую планку уровня репертуара и при этом быть интересными для современной молодежи, считает ее директор Любовь Пличко. «Поэтому мы в постоянном поиске – композиторов, произведений, исполнителей, форм. И если судить по залу, который заметно омолодился, у нас получается. В этом сезоне много литературных программ, хорошей фортепианной музыки, очень интересно и разнопланово выступают оркестры и, конечно, много джаза», – подчеркнула Любовь Пличко.

Сейчас Липецкая филармонии готовится к главному музыкальному событию – Х Открытому всероссийскому конкурсу молодых вокалистов имени Надежды Обуховой. Регион примет конкурсантов из российских регионов и стран ближнего зарубежья, во второй тур прошли 40 молодых талантливых певцов. На открытии, которое состоится 31 марта в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого, выступят звезды мировой оперной сцены, в прошлом лауреаты Обуховского конкурса. Открытие, прослушивания, гала-концерт, как и все другие выступления артистов Липецкой филармонии, доступны по Пушкинской карте. «Главные липецкие сцены и концертные площадки постоянно радуют липчан и гостей областного центра интереснейшими проектами и новыми программами», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.