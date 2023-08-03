Однодневный туристический поход «выходного дня» на тему «Всему начало здесь, краю моём родном» совершили в минувшую пятницу педагоги и учащиеся школы села Пушкино.

– По знаковым местам нашего поселения, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы села Пушкино Светлана Скоробогатов, – отправились 24 человека. Большинство из группы, 19 человек, были наши школьники. Протяженность маршрута составила 8,5 километра. Главная ценность похода в том, что в ходе такой экскурсии и взрослые, и ребята расширяют свой кругозор о природе и достопримечательностях родного села. Это воспитывает в школьниках любовь к Родине, бережное отношение к природе, укрепляет здоровье. А еще школьники учатся основам туристской техники, умению ориентироваться, выживать в условиях походной жизни.

Начало походу было положено у здания школы. С напутственным словом к участникам турпохода обратились заместитель начальника отдела образования администрации Добринского района Любовь Свиридова и директор образовательного учреждения Виктор Яров. Пройдя несколько сотен метров, туристы решили сделать небольшую остановку в тени берез на улице Мира для того, чтобы узнать, почему их село называется Пушкино, и какое отношение оно имеет к великому поэту. В этом участникам похода помогли разобраться руководитель школьного музея Г.Г. Овчарова и ученица 11 класса Ольга Горюшина.

Следующей точкой остановки стал памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где школьники узнали историю его создания и почтили память павших земляков минутой молчания. А у храма святого Димитрия Ростовского учитель православной культуры С.В. Мочалова познакомила участников похода с его историей, а смельчаки даже отважились подняться на колокольню.

В селе Большая Отрада располагался другой исторический объект – мельница братьев Дерибезовых. От их усадьбы сегодня сохранилось лишь одно здание, а старые черно-белые фотографии – единственное подтверждение того, что ранее было на этом месте.

Еще одним местом привала становится освященный родник под мостом через реку Плавица. Девятиклассница Вика Егорова рассказала об истории его появления, результатах исследований воды и благоустройстве территории родника. Вся группа набрала

холодной и вкусной воды с собой в дорогу.

И вот у туристов долгожданный привал. Здесь их ждала гречневая каша, приготовленная на костре, овощи и зелень. Каждый из участников похода поделился своими впечатлениями и пожелал почаще проводить подобные мероприятия.