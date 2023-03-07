Среди нас мало тех, кто спокойно созерцает новости с экрана телевизора, а больше тех, кто не может стоять в стороне от так необходимой помощи, поддержки солдатам, находящимся на СВО. Жители наших сёл помогают всем, чем могут. Этим мы не раз делились с читателями районной газеты. И вот новая идея — «сухой душ».

«Сухой душ» — это средство гигиены для полевых условий, если нет доступа к воде и возможности помыться. Средство хорошо удаляет грязь, машинное масло. В состав пенящегося раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты. Идея о производстве «сухого душа» пришла коллективу школы. Но любая задумка осуществляется не в одиночку. Первые материалы были закуплены на средства педагогического коллектива, родителей воспитанников ГДО в с. Новочеркутино.

В феврале на фронт уже было отправлено 800 моющих комплектов. Доставленные посылки бойцы оценили по достоинству и просили по возможности ещё привезти такое средство гигиены. И дело закипело!

Трудится коллектив в две смены: днем на основной работе, а вечером — собираем наборы. Наши ученики принимают в этом самое активное участие. Даже придумали специальный день добрых дел. Им стала суббота. Все желающие могут прийти и оказать посильную помощь.

Особые слова благодарности хочется выразить предпринимателю из с. Верхняя Матрёнка Анатолию Анатольевичу Крутских. С его помощью закуплено 10 флаконов пены и 23 упаковки одноразовых полотенец.

Волонтерский штаб поставил задачу изготовить в марте 10 тысяч комплектов. И без помощи предпринимателя вряд ли был под силу такой заказ.

Пусть наша маленькая помощь приблизит большую долгожданную Победу!

Коллектив средней школы с. Пушкино.

Цифра

800 моющих комплектов отправили в зону СВО пушкинцы в феврале.

Давайте вместе!

Если есть желающие помочь, напишите нам сообщение по телефону: 8-910-259-27-96.