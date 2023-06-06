День рождения солнца русской поэзии начали отмечать на родине предков Александра Пушкина в селе Коренёвщино Добровского района. 6 июня в России празднуется Пушкинский день, также известный как День русского языка. Именно 6 июня (по новому стилю) 1799 года в Москве родился Саша Пушкин.

Накануне праздник открыли начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва и глава Добровского района Анатолий Попов. Гостей ждут концерт, выставки и конкурсы. Свои двери для гостей распахнет музей Пушкина, который расположен в сельской школе, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

«В XVIII веке в Коренёвщино находилась помещичья усадьба Федора Петровича Пушкина – прадеда поэта, тамбовского воеводы. Здесь родилась будущая бабка Пушкина – Мария Алексеевна. Она вышла замуж за приехавшего в Липецк майора морской артиллерии Осипа Ганнибала, сына знаменитого «арапа Петра Великого». От этого брака родилась дочь Надежда, будущая мать Александра Сергеевича», – рассказали в управлении культуры и туризма.

Память о бабушке Пушкина, которая венчалась с Осипом Ганнибалом в церкви Липецка, бережно передается из поколения в поколение липецкими краеведами, литераторами, художниками, скульпторами. «Пушкинский праздник – прекрасный повод вспомнить знакомые всем с детства бессмертные строки Александра Сергеевича, насладиться их красотой и выразительностью», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.