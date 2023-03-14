Липецкая область входит в число регионов-лидеров по использованию Пушкинской карты и занимает восьмое место в Центральном Федеральном округе, сообщает региональное управление культуры. За время действия программы Пушкинскую карту оформили около 65 тысяч человек. К ней подключились 47 учреждений региона. Это все театры, музеи, филармония, кинозалы, ОЦКНТ, областная библиотека и другие.

Мероприятия, которые можно посетить по Пушкинской карте, еженедельно размещаются на портале Про.культура.РФ.

«Мы ведём активную работу с молодёжью. Эта программа поддержки дает дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.