Митинг Памяти, посвященный 40-летию гибели выпускника школы села Пушкино А.С. Карелина, объединил людей всех возрастов: родственников, друзей, одноклассников, однокурсников, односельчан, однополчан Александра.
Прошло сорок лет с той страшной даты, но образ Саши предстал перед нами не только с мемориальной доски, фотографий… Его вновь увидели родные, друзья, боевые товарищи, и ближе познакомились с ним наши учащиеся. Вот он собрал рядом с собой деревенских ребятишек, вот отдаёт пас в игре, стремительно несётся к финишу, улыбается девчонкам, приехал на выходной к родителям. А вот рвётся в бой, помогает спастись товарищам, выполняет боевое задание, принимает важное решение в неполные 20 лет… Всё это мы услышали из уст гостей, приехавших со всех уголков страны.
С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин, глава Пушкинского сельского поселения Н.Г. Демихова, директор Добринской общественной районной организации ветеранов войны в Афганистане В.В. Машталер, отметившие важность такого события в деле воспитания подрастающего поколения.
Старшая сестра Александра, Ю.С. Фефелова, поведала, каким Саша был в семье, как горячо любил родителей, сестёр, брата. Рассказала, что он мог заступиться, даже подраться, объясняя это тем, что кто-то поступает несправедливо, нечестно. С рождения, видно, была заложена в него правдивость, искренность, честность.
Классный руководитель Александра, Светлана Яковлевна Матюнина, преподаватель Усманского педучилища, отметила, что парень на голову был выше сверстников в спортивной подготовке. Саша мог принять ответственное решение, оказать помощь. Не зря она его называла: «Красное солнышко».
Слово берут однополчане: Сергей Мельник, Николай Серебряков, Владимир Макаров. Кто-то благодарит Сашу за подставленное плечо, кто-то за помощь в минуту отчаяния, кто-то… за спасённую жизнь. Простой, добрый, храбрый, мужественный… Именно таким он остался в памяти друзей.
Говоря об Александре Карелине, невозможно не вспомнить дедов и прадедов, отстоявших мир в далёком сорок пятом, нельзя не отметить достоинств тех, кто отстаивал и отстаивает интересы страны сейчас. В их память и честь звучат песни в исполнении выпускника школы Романа Иноземцева, гвардии майора, ветерана боевых действий в Афганистане Александра Маркелова, участника группы «Каскад» Алексея Рябченкова и его очаровательной внучки Юли.
Объявляется минута молчания. Кажется, в эту минуту даже листочки на деревьях перестали шелестеть от легкого дуновения ветерка. Мы помним! Мы чтим! Мы не забудем!
К мемориальной доске возлагаются цветы. Затем все направляются к могиле Саши Карелина.
Спасибо, Александр! Кланяемся павшим и славим живых, берегущих мирное небо над нами!