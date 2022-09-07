Митинг Памяти, посвященный 40-летию гибели выпускника школы села Пушкино А.С. Карелина, объединил людей всех возрастов: родственников, друзей, одноклассников, однокурсников, односельчан, однополчан Александра.

Прошло сорок лет с той страшной даты, но образ Саши предстал перед нами не только с мемориальной доски, фотографий… Его вновь увидели родные, друзья, боевые товарищи, и ближе познакомились с ним наши учащиеся. Вот он собрал рядом с собой деревенских ребятишек, вот отдаёт пас в игре, стремительно несётся к финишу, улыбается девчонкам, приехал на выходной к родителям. А вот рвётся в бой, помогает спастись товарищам, выполняет боевое задание, принимает важное решение в неполные 20 лет… Всё это мы услышали из уст гостей, приехавших со всех уголков страны.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин, глава Пушкинского сельского поселения Н.Г. Демихова, директор Добринской общественной районной организации ветеранов войны в Афганистане В.В. Машталер, отметившие важность такого события в деле воспитания подрастающего поколения.

Старшая сестра Александра, Ю.С. Фефелова, поведала, каким Саша был в семье, как горячо любил родителей, сестёр, брата. Рассказала, что он мог заступиться, даже подраться, объясняя это тем, что кто-то поступает несправедливо, нечестно. С рождения, видно, была заложена в него правдивость, искренность, честность.

Классный руководитель Александра, Светлана Яковлевна Матюнина, преподаватель Усманского педучилища, отметила, что парень на голову был выше сверстников в спортивной подготовке. Саша мог принять ответственное решение, оказать помощь. Не зря она его называла: «Красное солнышко».

В школьном музее есть экспозиция, посвященная Александру Карелину, с его личными вещами и документами.

Слово берут однополчане: Сергей Мельник, Николай Серебряков, Владимир Макаров. Кто-то благодарит Сашу за подставленное плечо, кто-то за помощь в минуту отчаяния, кто-то… за спасённую жизнь. Простой, добрый, храбрый, мужественный… Именно таким он остался в памяти друзей.

Почётным строем идут сослуживцы Александра Карелина. Впереди — Сергей Мельник, командир четвёртой парашютно-десантной роты, в которой служил Александр.

Петербуржец Владимир Макаров был другом и однополчанином нашего земляка. Он каждый год приезжает на родину Александра. И даже свою дочь назвал в его честь — Сашей. Сестры погибшего Александра считают Владимира своим братом.

Говоря об Александре Карелине, невозможно не вспомнить дедов и прадедов, отстоявших мир в далёком сорок пятом, нельзя не отметить достоинств тех, кто отстаивал и отстаивает интересы страны сейчас. В их память и честь звучат песни в исполнении выпускника школы Романа Иноземцева, гвардии майора, ветерана боевых действий в Афганистане Александра Маркелова, участника группы «Каскад» Алексея Рябченкова и его очаровательной внучки Юли.

Поёт солист легендарной военно-патриотической группы «Каскад» Алексей Рябченков со своей внучкой Юлией. Коллектив был создан в мае 1983 года из воинов-афганцев. Музыканты не первый раз приезжают в с. Пушкино, с жителями которого у них сложились тёплые дружеские отношения. На их концерте в местном ДК не было свободных мест.

Объявляется минута молчания. Кажется, в эту минуту даже листочки на деревьях перестали шелестеть от легкого дуновения ветерка. Мы помним! Мы чтим! Мы не забудем!

К мемориальной доске возлагаются цветы. Затем все направляются к могиле Саши Карелина.

Спасибо, Александр! Кланяемся павшим и славим живых, берегущих мирное небо над нами!