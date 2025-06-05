Пусть дети верят в чудеса

В фойе районного Дома культуры провели игровую программу, главными участниками которой стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Интересное и познавательное мероприятие состоялось накануне Дня защиты детей по инициативе районного отдела по опеке и попечительству.

Культработники, на время перевоплотившиеся в сказочных персонажей, предложили всем: и взрослым, и ребятне — отправиться в волшебную страну под названием Детство. И подготовили для этого удивительный летательный аппарат смехолет. Ведущая праздника, Забава, сообщила, что для полета требуется громкий детский смех. Получив от ребят необходимую порцию эмоций, смехолет отправился по маршруту.

А вот и первая станция — «Спортивная». Здесь детей встретил медведь Михаил Потапыч и сразу предложил сделать зарядку для бодрости тела и духа. Опекуны вместе со своими подопечными с удовольствием позанимались физкультурой.

На следующей станции, «Игровой», участников программы поджидал веселый Карлсон. Большой любитель пошалить подготовил для них веселые игры и конкурсы. Скучать не пришлось никому.

Гарри Поттер позвал всех на свою волшебную и загадочную станцию. При этом он попросил детей помочь ему разлить по колбам магическое зелье. После тематической игры настало время посоревноваться в умении летать на метле. Мальчишки и девчонки с восторгом осваивали новый способ передвижения при помощи необычного средства для наведения чистоты под названием «Нимбус-2025». А еще Гарри Поттер проверил у ребят эрудицию, загадав им немало загадок. Зайка с задором танцевал вместе со всеми. Немного устав, он попросил помощи у ребятни в посадке моркови. Тут же приготовили импровизированные грядки и ведра, дети с удовольствием приняли участие в этой игре.

Житель села Павловка Александр Васильевич Щеколдин приехал на праздник со своим внуком Ярославом. Дедушка с недавнего времени является опекуном мальчика. Со своей супругой Еленой Анатольевной он создал все необходимые условия для развития Ярослава.

Мальчик учится во второй школе районного центра, очень активный и любознательный. Когда у внука появляется свободное время, он в компании дедушки любит ходить на рыбалку и совершать пешие прогулки по окрестным местам.

А. Щеколдин поделился мнением о подобных мероприятиях.

— Дети и внуки — наше будущее, — сказал он, — мы всегда должны помогать им, вкладывать в них. Сегодняшний день подарил ребятне положительные эмоции.

Было интересно наблюдать за юными участниками праздника. На лице у каждого ребенка сияла улыбка. Настоящая, детская, искренняя. Финал веселого общения получился сладким и воздушным. Его юные участники получили в подарок от районной администрации: свое любимое лакомство — мороженое, а также разноцветные воздушные шары.

«Наша задача – обеспечить счастливое детство всем детям, в том числе оставшимся без родителей. Мы видим, что реализуемые в регионе меры дают результаты, но есть что улучшить и куда двигаться вперед. Надеемся, что данные нам рекомендации позволят это сделать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.