Пусть доброта вернётся сторицей

Продолжается благотворительная акция «Семья — семье», призванная поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и помочь их детям достойно подготовиться к новому учебному году.

Главная цель доброго начинания — собрать школьников к 1 сентября: обеспечить их всем необходимым от ранцев и учебников до тетрадей и ручек. И сразу первыми на призыв о помощи откликнулись люди, которым не нужно объяснять, что значит быть опорой для других: начальник Среднематрёнского территориального отдела Нина Александровна Гущина и многодетный отец, педагог музыкальной школы Сергей Васильевич Ганин. Их неравнодушие стало добрым примером для всех земляков и показало, что настоящая забота рождается из личного понимания чужих трудностей. Пусть их поступок вдохновит и других не оставаться в стороне, ведь даже небольшая помощь способна сделать чей то первый школьный день по настоящему счастливым.

Организаторы акции надеются, что к ней присоединятся ещё больше добрых жителей, чтобы ни один ребёнок из нуждающейся семьи не остался без внимания накануне Дня знаний. Отклик каждого — это не просто подарок, а знак того, что в добром Добринском округе умеют поддерживать друг друга в непростые времена.