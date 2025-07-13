Пусть года подарят счастье вам

14 июля у Татьяны Ивановны Соломахиной — медицинской сестры психиатрического отделения Добринской центральной районной больницы, юбилейный день рождения.

У нас не принято акцентировать внимание на возрасте женщин, и я этого делать не буду. Скажу лишь, что выглядит именинница замечательно. Но не это главное.

Важно, что моя героиня всегда была и поныне остается позитивным человеком с активной жизненной позицией, ответственной работницей, прекрасной мамой, бабушкой, сестрой. А еще она — любящая, преданная дочь.

«Расскажите о ней в газете!»

С такой просьбой обратилась в редакцию «Добринских вестей» жительница Липецка Галина Васильевна Аносова.

— Я давно знаю Танечку. Мы с ней на одной улице жили, в одной школе учились. Росли вместе, на колхозных полях лет с десяти рядом со своими мамами свеклу пололи (они свекловичницами были), — начала свой рассказ позвонившая. — Добрейшей души человек. С таким вниманием, отзывчивостью относится к окружающим, что диву даешься. Не часто встретишь в наши дни подобные примеры.

Собственно, именно потому и обратилась Галина Васильевна в газету:

— Я считаю, что нужно всячески поддерживать таких людей. Ваша статья будет подарком моей уважаемой односельчанке в ее юбилейный день рождения. Она много хорошего людям сделала, а эта публикация пусть порадует ее.

К ответственности привыкла с малолетства

Семья, в которой выросла Татьяна, даже по меркам середины 70-х годов прошлого столетия была очень многодетной. Не трое, не четверо, и даже не пятеро детей жили в этой семье. Восьмерых ребятишек родили Мария Алексеевна и Иван Григорьевич Пастуховы: четверых сыновей и стольких же дочек. Танюшка была самой старшей из своих сестер и третьей после двух братьев. Отчасти поэтому с ранних лет приучена была к выполнению определенных обязанностей по дому: и по хозяйству родителям помогала на правах старшей, и за младшими братьями-сестрами приглядывала, нянчилась с ними.

Это обостренное чувство ответственности Татьяна Ивановна пронесла через всю свою жизнь.

После окончания медучилища ее приняли медицинской сестрой в инфекционное отделение Добринской райбольницы. Ветераны этого отделения, которым в те далекие годы довелось работать рядом с Таней Пастуховой, помнят, насколько щепетильно относилась она к своим профессиональным обязанностям. В отношениях с коллегами всегда была сдержанна, уважительна, внимательна. Все очень сожалели, когда она решила перевестись из инфекционного отделения в психоневрологическую больницу, находившуюся в с. Талицкий Чамлык.

Любовь — со школьной скамьи

А Татьяна после рождения первой дочки Галины действительно ушла работать в психоневрологическую больницу. Такое решение приняли они с мужем на семейном совете.

Вообще, супруги Соломахины всегда и всё решали сообща. Так было принято у них с первых дней совместной жизни. Они хорошо понимали друг друга. Может, потому, что со школы дружили, Таня тогда еще восьмиклассницей была.

А чуть позже это чувство переросло во что-то значительно большее…

И в армию Татьяна своего любимого провожала, и верно ждала его.

А какие письма ребята писали друг другу! Полные любви, нежности. Татьяна Ивановна поныне хранит их, как дорогую семейную реликвию.

Любовь свою первую и последнюю они сберегли, сумели через всю жизнь пронести. Счастливые, ничего не скажешь! Только по-доброму можно позавидовать таким отношениям, да попытаться хоть немного научиться у этой пары преданно любить, понимать и беречь друг друга…

После армии поженились, несколько лет проживали с родителями молодого супруга, пока не обзавелись собственным домом. Двух дочек родили. Росли они, окруженные родительским теплом и заботой.

Но и о материальных благах мама с папой не забывали, делали всё, чтобы в доме был достаток. Кроме основной работы, приходилось по хозяйству трудиться от зари до зари, как говорится. Пока был жив муж Татьяны (а он умер, не достигнув даже пенсионного возраста), Соломахины полный двор скотины держали: корову (одно время даже две буренки у них было!), быков на откорме, поросят, птицу (ей вообще счета не знали). Огород — само собой. Кто ж в деревне живет, да без огорода?!

Дочки подрастали. Обеим образование дали. Старшая Галина после окончания медицинского училища стала лаборантом, вторая — Светлана — обучалась в педагогическом университете. Обеих замуж выдали, внуков дождались.

Невыносимо жаль, что глава семьи рано покинул этот мир…

Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить — не поле перейти». И это сущая правда. На долю семьи Соломахиных тоже выпало немало испытаний: после развала колхоза глава остался без работы, тяжело переживал. А потом и вовсе неизлечимая болезнь его скосила.

Супруги вместе преодолевали трудности, справлялись с проблемами. Вот только болезнь победить не смогли.

Семья по-прежнему крепка

Выросшая в дружной многодетной семье, Татьяна Ивановна всегда стремилась и поныне старается сохранить крепкие семейные узы.

Как самых дорогих гостей встречает она своих братьев, сестер, дочерей и их семьи. Чаще всего семейные застолья по традиции организуют в отчем доме (благо, что он рядом с домом старшей из дочерей Пастуховых).

Надо сказать, что мама многодетной семьи Мария Алексеевна, оставшись одна после смерти мужа, не захотела ни к кому из детей уходить из своего дома, где, как известно, и стены помогают. Да и старшая дочь под боком, как говорится. И один из сыновей живет по соседству. Его жена Галина вместе с Татьяной ежедневно осуществляют уход за мамой (для невестки свекровь стала по-настоящему второй мамой, у них очень теплые отношения). А в летнее время к Марии Алексеевне надолго приезжает еще одна дочка — Надя (освобождая невестку и старшую сестру от постоянных хлопот по уходу).

Вообще, и дети, и другие многочисленные домочадцы частенько наведываются в родительский дом Пастуховых. В такие душевные дни и вечера Мария Алексеевна невероятно счастлива.

Несмотря на то, что сейчас рядом с мамой Надя, Татьяна Ивановна все равно после работы каждый раз забегает сюда: пообщаться, просто посидеть в кругу близких.

Больше времени уделяет Татьяна Ивановна своей маме, конечно же, зимой. Огородные дела закончены, только птичье хозяйство остается. Но с ним она управляется быстро. А потом начинаются долгие разговоры между матерью и дочерью. Какие только темы женщины ни обсуждают! Порой под настроение и песни попоют. А еще Мария Алексеевна любит, когда дочка читает ей церковную литературу. И родители, и дети Пастуховых — глубоко верующие люди.

Радушная хозяйка

— Таня у нас очень радушная хозяйка, — говорит о своей старшей сестре Вера. — Встретит, угощенья такие приготовит — пальчики оближешь! Мастерица — каких поискать.

Искусно готовит всевозможные деликатесы из мяса, запекает птицу… А какие сыры домашние варила!

Хлебосольная хозяйка всегда с удовольствием хлопочет на кухне. И себя, любимую, не забывает побаловать какой-либо вкуснятиной, и с огромной душевной теплотой готовит кушанья для своей мамочки. А уж когда внуки приезжают к бабушке (а их трое у Татьяны Ивановны) — чем только она их ни потчует! И обязательно балует плюшками — дети обожают их.

Внуки (все мальчики!) — особая любовь и гордость Т.И. Соломахиной. Самый старший Роман уже окончил университет, его брат Дима стал пятиклассником, с отличием завершив обучение в начальной школе. Сын младшей дочери Матвей тоже способный парень, выпускник нынешнего года. Кстати, очень любит футбол. Как и бабушка, хочет связать свою будущую профессию с медициной.

На всё хватает энергии у моей героини: и дом содержать, и хозяйство (она по-прежнему водит птицу), и приусадебный участок с огородом.

Дом ее в Талицком Чамлыке утопает в цветах и шикарных кустарниках. Одна сирень чего стоит! Ее у Соломахиной несколько сортов. С ранней весны до поздней осени в палисаднике — цветущий рай.

— Когда я наведываюсь в свой отчий дом, обязательно захожу в гости к Танечке, — рассказывает Г.В. Аносова, которая стала инициатором появления данной публикации. — Мы обязательно устраиваем чаепитие на свежем воздухе, в беседке. Вокруг благоухают цветущие растения, на столике — вкуснющие блинчики (только Танюша может такие готовить!), ароматный чай и приятная собеседница. Отдыхаешь душой и сердцем.

У Татьяны Ивановны немало подруг, хороших знакомых, поэтому такие теплые встречи случаются нередко. И она рада принимать у себя друзей. Летом — это чаепития в беседке, а зимой — хлебосольный стол в доме. Непременно встречает с подругами два главных зимних праздника — Новый год и Рождество.

Присягнула медицине раз и навсегда

46 лет Татьяна Ивановна отдала медицине. Начинала, как я уже говорила, с инфекционного отделения нашей районной больницы, а с сентября 1981 года ее постоянным и единственным местом работы стала психоневрологическая больница в с. Талицкий Чамлык, позже преобразованная в психиатрическое отделение Добринской ЦРБ.

Более 20 лет, пока лечебное учреждение имело статус больницы, была здесь главной медсестрой, после его преобразования и по сей день она — палатная медицинская сестра. Имеет высшую категорию по специальности «Сестринское дело». Ветеран труда.

Ее добросовестная работа не раз отмечалась благодарностями, почетными грамотами — районными и областными, денежными премиями.

Для Татьяны Ивановны уже давно два понятия: «дом» и «работа» — слились воедино. В семье она всегда была (кроме всего прочего) главным домашним доктором. И разговоры в кругу домочадцев частенько о делах больничных. Потому-то старшая дочка сразу пошла в медучилище, а младшая, хотя и окончила педуниверситет, но все-таки, уже будучи совершенно взрослым человеком, решила переучиться и стать медиком. Как мама. На будущий год она заканчивает медучилище.

На работе Т.И. Соломахина — настоящая хозяйка. Ей до всего есть дело. И молодым коллегам с удовольствием поможет, и в спортивных состязаниях поучаствует, и культмассовым организатором может «поработать». Ее не нужно ни о чем просить, сама проявит инициативу, предложит интересные идеи.

Именно с ее подачи на территории психиатрического отделения десять лет тому назад была заложена сиреневая аллея памяти в честь медиков — участников Великой Отечественной войны. А спустя несколько лет она предложила молодым специалистам, начинающим работать у них в отделении, оставлять о себе память, высаживая кусты белоснежной сирени еще на одной аллее. Так зародилась новая традиция.

Сегодня обе эти аллеи радуют глаз, украшая территорию медучреждения.

…Привычен и вовсе не обременителен путь, который регулярно проделывает более четырех десятков лет медицинская сестра Татьяна Ивановна Соломахина. С радостью торопится на работу, а после дежурства возвращается домой, испытывая чувство выполненного долга. День прожит не напрасно. Она смогла кому-то помочь преодолеть физическую боль или душевные страдания. И это придает ей новые силы.

А дома — иные хлопоты: управиться по хозяйству, пообщаться с цветущим великолепием, проверить огородные грядки. Но перво-наперво — забежать к маме, справиться о ее самочувствии, посоветоваться, что приготовить покушать. Сельской женщине нет времени для скуки. Правильно подметила поэтесса Т. Макарова:

Сельская женщина — женщина скромная.

Сельская женщина — сердце огромное.

Она обогреет детей и внучат.

Женщине сельской нет время скучать.

Автор: Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.