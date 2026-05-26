Пусть мужество ваше будет нам примером!

Интересная и познавательная встреча состоялась для юнармейцев 8 «А» школы №2 п. Добринка. К ним в гости наведались действующие участники специальной военной операции, наши земляки с позывными «Комсомол» и «Феликс», а также военный волонтёр, координатор пункта сбора гуманитарной помощи Алексей Атисков.

Участники спецоперации сейчас находятся в отпусках, совсем скоро они опять отправятся на передовую. А когда от руководства второй Добринской школы поступило приглашение навестить их и пообщаться со школьниками, бойцы не раздумывая приняли предложение, так как педагогический коллектив общеобразовательного учреждения, сами ученики и их родители активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, в том числе и для подразделений, где служат эти наши защитники.

Как рассказала директор школы Надежда Каширская, встреча прошла в рамках проекта «Классные встречи».

«Комсомол» и «Феликс» пришли в гости не с пустыми руками. Для наглядности они принесли с собой образцы отработанного оружия, трофейный беспилотник, а также провели показательные занятия по тактической медицине.

Встреча получилась очень познавательной для старшеклассников. Наши бойцы показали ребятам содержимое современной солдатской аптечки, научили их правильно оказывать первую медицинскую помощь при ранении на поле боя.

Самой интересной для юнармейцев стала, конечно же, демонстрация использованных образцов вооружения современной российской армии.

Мальчишки, да и девчонки с интересом держали в руках гранатомёт, надевали бронежилет, современный солдатский шлем. Трёхчасовая встреча для всех пролетела незаметно. Для своих гостей дети приготовили памятные подарки в виде совы — символа мужества и знаний. В свою очередь «Комсомол» и «Феликс» подарили школе флаг Добринского округа с автографами сослуживцев своих воинских подразделений.

А после общей фотографии на память директор школы Надежда Каширская пригласила гостей ещё не раз навестить их образовательное учреждение и встретиться с другими классами, так как подобные мероприятия очень важны для патриотического воспитания молодого поколения.