Сегодня наша газета расскажет о жизни сельского поселения Тихвинский сельсовет и деятельности его администрации по решению вопросов местного значения.

В сельсовет территориально входят два села, Тихвинка и Боровское, а также деревни Русаново, Аничково, Малая и Большая Плавица, Алексеевка, Петровка, Никольское 2-е, Покровка, Андреевка. В них проживают 830 человек. Корреспондент «ДВ» попросил рассказать про позитивные перемены, произошедшие в сельсовете, вновь избранного на днях главу местного органа самоуправления Александра Кондратова:

— Вопросы благоустройства населённых пунктов, развития и поддержания в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры, создания комфортных условий для проживания занимают важное место в нашей деятельности. Эффективное решение задач комплексного благоустройства населённых пунктов невозможно без участия, понимания и поддержки жителей, объективного учёта общественного мнения. Успех преобразований, происходящих в наших селах и деревнях, во многом зависит от совместной деятельности сельской администрации, депутатов сельсовета и всех неравнодушных, инициативных жителей, радеющих о благополучии и процветании своей малой родины.

В деревне Петровке, на улице Речной, провели отсыпку щебнем 450 метров грунтовой дороги.

В уходящем году немало сделано в плане благоустройства. Новый асфальт уложили на участке автодороги Демшинка-Тихвинка, в селе Боровское выполнили ямочный ремонт двух километров дороги местного значения. В Тихвинке смонтировали металлические ограждения пяти площадок для сбора ТКО. Вместо прежних старых энергоемких светильников установлены новые светодиодные фонари. Всего в поселении их стало сто двадцать один. По завершении этой работы, надеюсь, можно будет говорить о том, что вопрос уличного освещения в нашем сельсовете полностью решён. По просьбам жителей улицы Центральной деревни Большая Плавица в эти дни проводится опиловка аварийных тополей. Высокие и довольно ломкие деревья таят в себе опасность для людей. Эту работу ведет спецбригада из Ельца с использованием альпинистского снаряжения. Работники добринского водоканала в прошлом году пробурили в Большой Плавице новую артезианскую скважину, а в нынешнем оборудовали санитарную зону и установили ограждение. В деревне Петровка, на улице Речной, пока позволяла погода, завершили отсыпку щебнем 450 метров грунтовой дороги с его последующим прикатыванием. В деревне Покровка капитально отремонтировали переход через реку Плавица. В парке, перед зданием Дома культуры, отремонтировали памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны, провели частичное озеленение.

Собеседник «ДВ» уверен, что любой населённый пункт приобретает красивый внешний облик только тогда, когда все вместе и каждый в отдельности будут облагораживать свои приусадебные участки, придомовые территории, следить за чистотой, беречь то, что уже создано и сделано.