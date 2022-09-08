8 сентября исполняется 220 лет финансовой системе России. В этот день в 1802 году манифестом, подписанным Александром I, было учреждено Министерство финансов Российской империи. Именно эта дата — отправная точка основания финансовой системы страны. Профессиональный праздник стал отмечаться с 2011 года.

О профессии финансиста и финансовой системе района мы побеседовали с Оксаной Александровной Быковой — начальником управления финансов администрации Добринского муниципального района.

— Что включает в себя финансовая система района и на каком уровне она находится в Липецкой области?

— Финансовая система Добринского района считается одной из самых устойчивых в регионе. Консолидированный бюджет Добринского муниципального района за 2021 год по доходам достиг исторических показателей. Впервые объем доходов превысил отметку 1 миллиард рублей и исполнен в сумме 1 миллиард 238 миллионов рублей, или с ростом 106,9 % к годовому плану. Это результат системной и планомерной работы администрации района по укреплению доходной базы районной казны. Благодаря этому мы можем противостоять внешним вызовам.

— Какие сферы считаются самыми затратными? И что стоит в приоритете при планировании бюджета?

— Конечно же, социальная сфера. Но бюджет района носит не только социальную направленность: наш район может позволить себе расходовать бюджетные средства на строительство жилья, приобретение коммунальной техники, благоустройство, организацию водоснабжения и многие другие мероприятия, направленные на улучшение жизни и благосостояния жителей.

— В последние годы у выпускников школ одной из востребованных считается профессия финансиста. А какими качествами, по-вашему, он должен обладать?

— Да, для большинства людей наша профессия ассоциируется, прежде всего, с престижем и благополучием. Но мы знаем, что это неимоверный мыслительный труд, волнение, тревога. Финансистом может быть человек, который не боится трудностей, а также порядочный, ответственный, исполнительный и, конечно, грамотный. Еще он должен быть юристом, налоговиком, бухгалтером, закупщиком, программистом, то есть уметь рассматривать вопрос с разных сторон. В этом плане мне повезло: именно такие люди трудятся в нашем коллективе. У большинства из них — солидный профессиональный стаж, здесь нет случайных людей. Особенно хотелось бы отметить коллег: Наумову В.В. — моего заместителя, она контролирует доходы, Зюзину О.И. — начальника бюджетного отдела, которая отвечает за бюджетный процесс района и 17-ти сельских поселений, Насибян Е.М. — главного бухгалтера, она следит за бюджетным учетом и отчетностью всего района и сельских поселений. За своевременные платежи и банковские операции отвечает начальник казначейского отдела Пчельникова В.В. Контроль за расходованием средств учреждений и сельских поселений осуществляет Григорова Т.В. Ряшенцев С.В. — главный финансовый программист, от него зависит работа всех программных процессов. Безусловно, хотелось бы отметить ветеранов отрасли, которые заложили прочный фундамент финансам района и сыграли огромную роль в моем становлении. Это мои наставники — Неворова В.Т. и Гордеева М.Т. Они очень требовательные специалисты, однако их строгость помогла мне стать профессионалом, за что им огромное спасибо. Если говорить в целом о масштабах, то в сфере финансов трудятся не только специалисты управления финансов, но и финансисты 17-ти сельских поселений, экономисты бюджетных учреждений и бухгалтеры подведомственного управлению финансов центра компетенций в сфере бухгалтерского отчета и отчетности, муниципального заказа, то есть наше управление курирует их и отвечает за планирование и исполнение бюджета, бухгалтерский учет, центролизованные закупки, за финансовый контроль и финансовую грамотность граждан района.

— Расскажите немного о себе, как отдыхаете, чем увлекаетесь?

— В августе 2022 года исполнилось 23 года, как я здесь работаю, пришла в эту профессию сразу после института. Имею два высших образования: инженера-технолога и экономиста. Большую часть времени работала начальником отдела казначейского исполнения бюджета. Второй год возглавляю управление финансов. Если удается выкроить время, то, конечно, провожу его с семьей, детьми. Их у меня двое: сын-второклассник и дочь-студентка. С удовольствием общаюсь и с друзьями.

— С какими трудностями столкнулись, будучи руководителем?

— Считаю, что руководитель должен быть, прежде всего, эмоциональным лидером, поэтому много работаю над собой. В этом плане для меня примером является наш областной руководитель Вячеслав Михайлович Щеглеватых. А еще начальник всегда должен быть примером для своих коллег. Убеждена: когда люди видят, что руководитель сам много времени и сил отдает работе и коллективу, только тогда они пойдут за тобой.

— За 23 года трудового стажа в финансовой системе района много проведено изменений, через которые Вы за время своей работы прошли?

— С 2000-го практически каждый год у нас — реформа или нововведение. Наш район всегда выступает либо «пилотным», либо занимает лидирующие позиции. Разумеется, многое поменялось: это переход на казначейское исполнение бюджета и контрактную систему закупок и их контроль, внедрение и работа в Государственной информационной программе «Электронный бюджет», переход на единый казначейский счет, централизацию бухгалтерского учета и муниципальных закупок, реализация Стратегии по финансовой грамотности населения.

— Ваши пожелания коллегам в праздничный день?

— Уважаемые коллеги, и нынешние, и те, кто находится на заслуженном отдыхе! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра, финансовой стабильности и благополучия!

Беседовала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива управления финансов.

На снимке: начальник управления финансов Оксана Быкова и начальники отделов (на заднем плане): Ольга Зюзина, Татьяна Григорова, Сергей Ряшенцев, Валентина Наумова, Елена Насибян.