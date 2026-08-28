Путь к победе в финале проекта Знание.Наставники продолжают 27 липчан

Завершился очередной этап отбора проекта Знание.Наставники, который реализуют Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации. Из более чем 15 тысяч заявок эксперты отобрали 3 тысячи наставников со всей страны. Среди тех, кто продолжит участие в проекте и перейдет к выполнению практических заданий, 27 представителей Липецкой области. Из них 18 – представляют общеобразовательные организации, а 9 — организации среднего профессионального образования. В числе финалистов специалисты из Липецка, Ельца, Усмани, Лебедяни, сел Лавы, Хмелинец, Боринское, Кривополянье и деревни Дегтевой.

Участники уже приступили к выполнению практических заданий. Им предстоит предложить решение смоделированной педагогической ситуации и обосновать свои действия, а также представить собственную авторскую наставническую практику — описать ее цели, основные этапы, результаты и возможности применения в других образовательных организациях.

«Участие в проектах Общества «Знание» дает липецким педагогам и наставникам новый опыт, знакомит с успешными практиками, современными инструментами. Они получают импульс к профессиональному росту и генерации новых идей и проектов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Знание.Наставники — проект, направленный на оценку эффективности просветительской работы наставника в образовательной организации. Он проходит с апреля по декабрь 2026 года и объединяет наставников-руководителей, педагогов и советников директоров по воспитанию. По итогам проекта лучшие наставники получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, а 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками. Инициативы Российского общества «Знание» реализуются в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».