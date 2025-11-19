Путешественники на автодомах смогут остановиться в Липецке, где создаётся новый кемпинг «Устали». Он получил поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Инфраструктура кемпинга предполагает специальные площадки для автодомов с подключением к коммуникациям, сферические шатры для комфортного ночлега, общие зоны с кухней, местами отдыха и туристическим информационным центром, спортивные и детские площадки, доступную среду для маломобильных гостей.

Участок под парковку уже заасфальтировали. Готово основание для детских и спортивных зон. Сейчас делают площадку для номеров-сфер.

Как отметили в областном министерстве экономического развития, национальный проект «Туризм и гостеприимство» активно реализуется в регионе, создавая современные условия для путешественников. В рамках развития автотуризма вдоль трассы М-4 «Дон» уже поддержано пять проектов, включая обустройство кемпингов, точек питания и информационных центров.

«Развитие туристической инфраструктуры, особенно вдоль ключевых магистралей, является важной задачей для региона. Это позволяет создать комфортные условия для путешественников и повысить привлекательность Липецкой области для гостей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.