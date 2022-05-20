Дорога к музею-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе станет безопаснее и комфортнее. Трассу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы очень рады, что дорога от Урусово до Рязанки вошла в программу нацпроекта, – отметила директор музея-усадьбы Галина Нестерова. – Ежегодно родовую усадьбу географа посещает более семи тысяч человек из разных регионов. Особенно приятно, что дорожные службы сделали нам такой подарок в год 195-летия со дня рождения Петра Семёнова-Тян-Шанского. Уверена, что новая дорога послужит стимулом для новых посетителей, и приятным обстоятельством для постоянных гостей».

Усадьба Рязанка – памятник истории и культуры регионального значения. Её экспозиция посвящена жизни учёного, путешественника и одного из основателей Русского географического общества Петра Семёнова-Тян-Шанского. Усадебный парк также входит в список областных памятников природы.

Дорога к усадьбе была построена в 1988 году, с тех пор покрытие на ней не меняли. Подрядчик уже восстановил кромку проезжей части, уложил выравнивающий слой асфальтобетона и завершает укладку финишного слоя. Далее предстоит заасфальтировать съезды и примыкания, отремонтировать водопропускные трубы, привести в порядок остановочные площадки и установить там павильон, досыпать и укрепить щебнем обочины.

«Усадьба в Рязанке – важный туристический объект на карте региона, и инфраструктура района должна соответствовать. Состояние дорог при этом является очень важным пунктом не только для туристов, но и для местных жителей. Это влияет на качество жизни и безопасность населения», – считает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

В целом в Чаплыгинском районе в этом году планируют отремонтировать более 25 километров дорог. А по всей Липецкой области в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние почти 370 километров региональных трасс.