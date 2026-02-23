Путевка на региональный этап – у второй добринской школы

Подведены итоги муниципальной акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

С целью воспитания законопослушных участников дорожного движения 10 февраля на базе МБОУ «Лицей №1» и МАУ ДО ДООЦ (ФК и С) п. Добринка была проведена муниципальная акция юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В ней приняли участие 32 обучающихся в возрасте 10 — 12 лет из 8 образовательных учреждений района: лицея №1 п. Добринка», гимназии с. Ольговка, второй Добринской Пушкинской, Дубовской, Петровской, Талицкой и Мазейской школ.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился начальник отдела образования администрации Добринского округа В.В. Батышкин.

Вадим Владимирович отметил, что участие в акции «Безопасное колесо» даёт возможность юным велосипедистам не только продемонстрировать навыки управления своим первым транспортным средством, но и помогает в изучении правил дорожного движения.

Всем конкурсантам он пожелал успехов и хороших результатов.

В качестве гостя мероприятия и судьи конкурса «Фигурное вождение велосипеда» ребят приветствовала инспектор ДПС группы ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский», лейтенант полиции Злобина Анастасия Павловна, которая пожелала ребятам удачи в конкурсных испытаниях.

Программа акции состояла из четырёх очных конкурсов: «Фигурное вождение велосипеда», «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности дорожного движения» и заочного творческого конкурса «Вместе — за безопасность дорожного движения».

В общекомандном зачёте по итогам всех конкурсов акции победителем стала команда велосипедистов МБОУ СОШ №2 п. Добринка, на втором месте — МБОУ СШ п. Петровский, третье место заняла команда МБОУ «Лицей №1» п. Добринка.

Команда юных инспекторов движения из МБОУ СОШ №2 п. Добринка, ставшая победителем муниципальной акции, представит Добринский округ на региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».