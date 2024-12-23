Путевки на санаторно-курортное лечение от Отделения Социального фонда России по Липецкой области получили 1520 федеральных льготников в 2024 году. Это люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории федеральных льготников. На эти цели было направлено больше 46 млн рублей.

Все путевки региональное Отделение СФР предоставляет в соответствии с профилем заболевания и только при наличии медицинских показаний. Граждане с I группой инвалидности и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица. Продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц — 21 день, а для граждан с заболеваниями спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно на портале Госуслуг, почтовым отправлением, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области. Путевки на санаторно-курортное лечение распределяются в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления. Отследить свой номер в очереди можно по номеру СНИЛС на странице Отделения СФР по Липецкой области. Лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР по Липецкой области: 8-800-100-00-01 (с понедельника по четверг — с 08:30 до 17:30, в пятницу — с 08:30 до 16:30, без перерыва).