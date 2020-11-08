Пьяный мужчина в Липецке сломал шлагбаум, повредил несколько автомобилей, разбил стекла офиса и начал крушить все внутри

Ночью 1 ноября в в дежурную часть отдела полиции №8 г. Липецка поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек сломал шлагбаум, повредил несколько автомобилей и разбил стекла офиса на улице Кузнечной. В полицию позвонил охранник соседнего здания.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали буйного липчанина, который по внешним признакам был пьян. Им оказался 30-летний неработающий житель областного центра.





Предварительно установлено, что до приезда стражей порядка липчанин успел повредить автомобиль “Нива” и два «Мерседеса», принадлежащих организации. Затем он металлической трубой разбил окна и входную дверь офиса. Оказавшись внутри помещения, липчанин стал крушить все, что попадалось на его пути.

“По данному факту организовано проведение проверки. Сотрудники полиции изучат видео с камер наблюдения, установленных на улице и в офисе. Кроме того, полицейским предстоит установить размер ущерба, причиненного действиями липчанина, после чего будет принято процессуальное решение”, – рассказали в полиции.