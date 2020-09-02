Пьяный водитель в Липецке пытался скрыться от автоинспекторов

Во время проведения профилактического мероприятия «Внимание – дети!», призванного помочь детям после длительного летнего отдыха адаптироваться к интенсивному дорожному движению, места несения службы нарядов ДПС приближены к образовательным организациям, расположенным рядом с дорогой.

Одним их таких мест стала пятая школа на улице Семашко в областном центре. Дежуривший там второго сентября в начале девятого утра экипаж обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2115, 25-летний водитель которого, заметив полицейских, остановился, вышел из автомобиля и вместе со своим пассажиром попытался скрыться.

Эта попытка не увенчалась успехом. Молодых людей задержали. От них пахло алкоголем. Проверив водителя по базе данных, автоинспекторы выяснили, что водительского удостоверения у парня никогда не было.

Он согласился пройти освидетельствование на месте. Прибор показал алкоголь в выдыхаемом воздухе. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. В соответствии с ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ нарушителю грозит наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.