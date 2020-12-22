Ровно пять лет назад детский сад №2 переехал в новое двухэтажное здание, расположенное в жилом микрорайоне по улице Воронского.

Оно соответствует всем стандартам современного воспитания детей. Название детсад получил яркое, звонкое, запоминающееся – «Радуга».

В этом детском саду нет случайных людей. Все педагоги – люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии по воспитанию и обучению своих воспитанников, стараются внести в каждое маленькое ребячье сердечко добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать уютную обстановку в группах и на прогулочно-игровом участке.

И этот год не стал исключением. Педагоги постарались создать неповторимое волшебное ощущение в честь главного праздника в году и первого юбилея здания детского сада.