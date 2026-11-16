Пять миллионов тонн сахарной свёклы собрано в Липецкой области

Пять миллионов тонн сахарной свёклы уже собрано в Липецкой области. Уборка этой технической культуры близится к завершению. Осталось только 3% площадей. Темпы уборки превышают прошлогодние. В 2025 году на эту дату было собрано 4,9 млн тонн свёклы.

Всего в этом году под сладкий корнеплод отведено 118,5 тыс. гектаров. Средняя урожайность на 13 ноября текущего года составила 440 центнеров с гектара. Больше 470 центнеров с одного гектара получают грязинские, лев-толстовские и чаплыгинские аграрии.

На шести сахарных заводах региона переработано 3,2 млн тонн свёклы нового урожая. Выработано 458 тыс. тонн сахара. «Липецкая область на протяжении многих лет является одним из лидеров в стране по производству сахара. В регионе показатели по этому продукту – традиционно на высоком уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.