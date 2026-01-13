Пять педагогов из Липецкой области вышли в финал Всероссийской олимпиады «Хранители русского языка»

Липецкая область успешно представит свою команду в финале IV Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Хранители русского языка». Из более чем 12 тысяч участников со всей страны в решающий тур прошли 83 сильнейших педагога, среди которых – пятеро представителей региона.

Финалистами от Липецкой области стали: Юлия Косенкова, Оксана Черникова, Ольга Тулаева – учителя гимназии №1 г. Липецка; Юлия Ситникова – педагог школы №51 г. Липецка; Елена Пшеничникова – учитель школы №4 г. Усмани.

Олимпиада, проводимая по инициативе Минпросвещения России, уже прошла два отборочных этапа, где участники демонстрировали эрудицию в вопросах истории лингвистики, реформ языка и современных методик преподавания.

«Участие в подобных мероприятиях однозначно необходимо, так как позволяет учителю развиваться, узнавать новое, совершенствовать свой профессионализм», – поделилась финалистка Юлия Ситникова. Для неё этот успех особенно значим – ранее она была призёром регионального этапа.

Через месяц педагогов ждут финальные соревнования в Москве, которые продлятся несколько дней. Программа включает диктант и подготовку авторских методических разработок. Лауреатов олимпиады ждут почётные награды и специальная поддержка от благотворительного фонда – ежемесячная премия в течение года.

«Мы гордимся нашими учителями, которые не только передают ученикам знания, но и сами постоянно растут в профессии. Желаю нашей команде достойно представить Липецкую область в Москве и вернуться с победой!» – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.