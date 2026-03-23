Пять педагогов вышли в финал конкурса «Учитель года Липецкой области – 2026»

Итоги первого этапа конкурса «Учитель года Липецкой области – 2026» подвели в регионе. 20 педагогов из разных муниципалитетов провели открытые уроки и воспитательные события. По итогам этих испытаний жюри определило пятёрку финалистов, которые продолжат борьбу за звание абсолютного победителя.

В финал вышли: Бурлакова Виктория Алексеевна – учитель физики из Становлянского округа (стаж 7 лет); Сукочева Валентина Евгеньевна – учитель английского языка из липецкой школы №29 (стаж 4 года); Латыпов Низам Олегович – учитель истории и обществознания из Боринской гимназии (стаж 3 года); Григорян Маргарита Мкртичевна – учитель английского языка из Лев-Толстовского района (стаж 19 лет); Марчукова Екатерина Андреевна – учитель истории и обществознания из школы №2 города Грязи (стаж 3 года).

Теперь финалистов ждут новые испытания: мастер-класс и открытое обсуждение актуальных вопросов образования в формате «Вопрос Учителю года». Абсолютного победителя назовут 31 марта. Он получит диплом, областную премию в 500 тысяч рублей и право представлять Липецкую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Четыре финалиста также будут отмечены дипломами и премиями по 200 тысяч рублей.

«Мы уделяем особое внимание повышению квалификации педагогов, их профессиональному росту и развитию инновационных подходов в обучении. Учителя, участвующие в профессиональных конкурсах, получают возможность обмениваться опытом с коллегами, совершенствовать свои методики и внедрять новые образовательные технологии на своих уроках», – отметил губернатор Игорь Артамонов.